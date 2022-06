Insigne malinconico prima dell'addio: esordio-evento in America, sarà trasmesso in tutto il continente

Notizie Napoli calcio. Insigne è pronto a dire addio a Napoli per cominciare la sua nuova avventura in MLS. L'ormai ex capitano azzurro sta preparando gli ultimi dettagli prima di imbarcarsi con un volo solo andata destinazione Toronto.

Di Insigne e del suo addio al Napoli ne ha parlato l'edizione odierna di Repubblica, che ha svelato i preparativi dell'attaccante in vista del trasferimento direzione Canada e Toronto:

La sfida contro gli “ Earthquakes” (il 9 luglio, ndr) di San Josè sarà trasmessa in diretta tv da Espn in tutto il continente americano e verrà presentata come un happening, per cui l’attaccante si dovrà necessariamente far trovare pronto. Per questo Lorenzo si è allenato anche durante le vacanze, in cui a fargli compagnia — oltre alla famiglia — c’è stata pure un po’ di malinconia.