Insigne, stagione magica: 13 gol e 8 assist, mai così prolifico nella sua carriera

Ultime notizie Napoli. Nelle notti di Champions, Lorenzo Insigne ha spesso illuminato la scena, fatto gol a quasi tutte le big d’Europa che hanno affrontato gli azzurri e Lorenzo vuole riprendersi l’Europa che conta. Il Napoli s’affida al suo capitano per acciuffare la quarta piazza in una stagione balorda e complicata. Insigne con Gattuso è diventato un leader, un punto di riferimento come mai era accaduto finora. Oggi ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

I numeri di Lorenzo Insigne

I numeri dimostrano che si tratta di una stagione magica per lui: Insigne ha segnato 13 gol e realizzato 8 assist, è il giocatore che tocca più palloni nel Napoli (53.4 in media ogni 90 minuti). Lorenzo non è mai stato così prolifico, neanche nell’annata 2016-17, chiusa poi con 20 gol.

Stasera all'Olimpico c'è la Roma, nello stadio dove ha segnato il suo primo gol in Nazionale contro l'Argentina, una doppietta in finale di Coppa Italia e un gol decisivo alla Roma qualche anno fa.