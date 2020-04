Insigne-Raiola, è divorzio! Il Mattino: si avvicina il rinnovo a vita col Napoli: ipotesi duo Pisacane-Pastorello a dargli consigli

Ultime calcio Napoli - Insigne e Raiola divorziano, rapporto arrivato ai titoli di coda dopo un anno tra il capitano del Napoli e il super manager di tante stelle del mondo del calcio. Lorenzo potrebbe anche decidere di non affidarsi subito a un nuovo procuratore e di muoversi in proprio facendo riferimento a qualche legale come punto di riferimento e poi di scegliere il nuovo agente al quale legarsi.

Insigne dice addio a Raiola, si avvicina il rinnovo

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino: