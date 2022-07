Insigne pronto al debutto in MLS con Toronto, ecco quando scenderà in campo

La sveglia è già programmata per l'una e mezza della notte tra sabato e domenica. Perché a quell'ora (le 19.30 canadesi) ci sarà il fischio d'inizio di Toronto-Charlotte. Come racconta Il Mattino, questa è la partita che Lorenzo Insigne ha cerchiato in rosso perché dovrebbe essere con quasi assoluta certezza la partita del suo esordio in Mls.

Insigne pronto al debutto in MLS

A causa di un piccolo problema fisico che ne ha rallentato l'inserimento, ha dovuto rimandare settimana dopo settimana il giorno del suo esordio:

"Ora, però, è tutto pronto e in città praticamente non si parla di altro. I tifosi del Toronto sono in fibrillazione per la prima apparizione del napoletano, indicato da tutti come l'uomo in grado di risollevare le sorti della squadra. L'entusiasmo da parte del giocatore non manca, perché in queste prime settimane canadesi si è già ambientato alla grande. Aiutato anche dall'arrivo dell'altro napoletano Criscito, infatti, Insigne si è già inserito alla grande nel mondo Toronto e nella mentalità del calcio americano. La famiglia a dare calore, i compagni a fare da guida: ecco la ricetta vincente di Lorenzo Insigne"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli