"Faro della manovra, le lacrime finali dicono tutto", Insigne promosso in Napoli-Roma: le pagelle dei quotidiani

News Napoli calcio. Insigne non è bastato al Napoli per battere la Roma e tenere viva la corsa Scudetto. Il capitano azzurro lotta come un leone, ma nel finale è costretto a vivere dalla panchina l'amarezza del gol di El Shaarawy. Ecco i suoi voti:

Insigne Napoli Roma

Insigne pagelle Napoli-Roma

Il Mattino 6,5 - Con Fabian è una specie di balletto, pennella i cambi, trasforma il rigore. Mancini non gli trova le misure e lo perde di continuo. Primo tempo di qualità e da faro della manovra poi quando la squadra si abbassa lui ci mette grinta e corsa e null'altro. Ma non è colpa sua. Le lacrime finali dicono tutto.

Repubblica 6,5 - Ci mette la fantasia. Non lo seguono.

Gazzetta dello Sport 6,5 - Ottimo primo tempo, sempre pronto a puntare l’avversario e a cercare di saltarlo rinunciando allo scontato giro palla. Impeccabile dal dischetto. Dà tutto pure in difesa. Esce esausto, alla fine piange di rabbia.

Corriere dello Sport 6,5 - Gelido nel laminare il pallone quando calcia il rigore, focoso nell’esaltare la folla quando esulta. È il nono gol in campionato. Si impegna anche nei ripiegamenti, finché la stanchezza non lo sovrasta.

Tuttosport 6,5 - Preciso dal dischetto, il resto è un trotterellare a cui manca il guizzo in più. Che, peraltro, è abbastanza contro la Roma poco dinamica del primo tempo