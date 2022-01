Il Mattino - Insigne non al top, ma giocherà titolare in Juve-Napoli: ora ha la testa sgombra dai pensieri

Ultime sulla firma di Insigne con il Toronto e in vista di Juve-Napoli di domani, aggiornamneti da Il Mattino.

Per domani nonostante le condizioni non straordinarie, Lorenzo sarà tra i convocati. Ammesso che si giochi, chiaro. Si è sempre allenato in questi giorni, ha recuperato dal Covid e dai problemi al polpaccio e anche se ha vissuto dei giorni migliori sotto il profilo fisico, vuole esserci in quella che si annuncia come l'ultimo Juventus-Napoli della sua carriera. Titolare o in panchina? L'impressione è che il genio di Frattamaggiore possa giocare dal primo minuto, anche tenendo conto dello tsunami di assenze in queste ore. In ogni caso, Insigne non si tira indietro. Forte anche del contratto per i prossimi cinque anni, potrà magari anche giocare con la testa più sgombra di pensieri. Il suo futuro è scritto. Domani sera proverà a togliersi l'ultimo sfizio. Nonostante non sia al top. Gli ultimi grandi gesti dell'uomo che non volle diventare bandiera.