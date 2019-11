Insigne-Napoli, è rottura totale. Gazzetta: il club ha riconosciuto in lui il capo della rivolta. Pagherà la multa più alta di tutta la rosa

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sulle multe, inviate tramite raccomandata, da Aurelio De Laurentiis alla squadra nella giornata di ieri. Il calciatore a pagare di più, secondo la rosea, è il capitano Lorenzo Insigne: per il club sarebbe lui il capo della rivolta post Salisburgo.

AMMUTINAMENTO NAPOLI: MULTA ESEMPLARE PER INSIGNE

"C’è una novità: non sarà il solo Allan a dover pagare, eventualmente, la multa del 50 per cento sullo stipendio mensile lordo. Aurelio De Laurentiis ha chiesto la stessa sanzione anche per Lorenzo Insigne che non è stato convocato per Liverpool: soffre per una contusione al braccio destro. Nel suo caso, comunque, la mazzata sarà ancora più pesante, perché se riconosciuto colpevole, dovrà pagare 350mila euro lordi, contro i 200 mila che verranno trattenuti dallo stipendio di Allan. Nel capitano, probabilmente, il club ha riconosciuto il capo della rivolta, colui che ha convinto gli altri, insieme a Allan e Mertens, a marinare il ritiro e ad aprire il braccio di ferro con la dirigenza. E, allora, altro che mediazione!"