Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive su Lorenzo Insigne: "Il contratto del capitano scade nel 2022, quindi tra un paio di mesi diventerà l’argomento principale in casa azzurra. Giovedì il suo agente, Vincenzo Pisacane, è stato al training center di Castel Volturno e ha incontrato il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. La questione non è stata ancora sviscerata nei dettagli, ma presto diventerà prioritaria. Arrivare all’appuntamento con la Champions in tasca sarebbe importante".