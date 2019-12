Insigne scalpita e vuole riprendersi il Napoli: contro il Bologna è a caccia del primo gol al San Paolo

Ultime Napoli calcio. Lorenzo Insigne è pronto a riprendersi il Napoli: il capitano azzurro, dopo aver saltato la trasferta di Liverpool per un problema al gomito, è tornato a disposizione di Carlo Ancelotti e contro il Bologna punta ad una maglia da titolare per trascinare i compagni. Ecco le ultime del Corriere del Mezzogiorno:

"Che parta da sinistra o lavori da «sotto punta» come a San Siro, capitan Insigne vuole riprendersi la scena dopo le polemiche che hanno accompagnato l’assenza di Liverpool. Non ha ancora fatto gol al San Paolo in questa stagione, ne ha realizzati soltanto 4 in trasferta: la doppietta di Firenze, il rigore trasformato a Lecce e la rete di Salisburgo. Insigne si è incupito nel contesto di un complessivo calo in fase offensiva degli azzurri che hanno segnato più reti nelle prime cinque gare che nelle successive tredici. L’ultimo gol a Fuorigrotta risale addirittura al 5 maggio scorso, quando realizzò un rigore al 95’ contro il Cagliari"