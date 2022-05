Addio Insigne, giornate complicate per l'azzurro: c'è la data della partenza per Toronto

Notizie Napoli calcio. Lorenzo Insigne si avvicina sempre di più a dire addio al Napoli per iniziare la sua nuova avventura in Canada con il Toronto. Giorni non facili per il capitano azzurro, che sta iniziando a metabolizzare il cambio radicale di vita.

Insigne addio Napoli

Addio Insigne, le sensazioni del capitano

Insigne sta vivendo questi ultimi giorni a Napoli immerso nei suoi pensieri, con l'addio che ormai è pronto a contretizzarsi davanti a lui. Ecco quanto riportato da Repubblica sulle sue sensazioni: