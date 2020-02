Insigne mette il Barcellona nel mirino, Gazzetta: è dal giorno del sorteggio che ha in mente la sfida a Messi

Notizie Napoli calcio. Martedì sarà una serata speciale per Lorenzo Insigne: il capitano del Napoli affronterà Leo Messi al San Paolo, probabilmente l'attuale giocatore più forte del mondo. Per Insigne, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, sarà un mix di emozioni:

Lorenzo Insigne

Insigne verso la sfida a Messi