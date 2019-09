Insigne ko, spunta un retroscena: allo Stadium è scoppiato in lacrime, ha spiegato mestamente di non stare bene

Lorenzo Insigne continua a seguire la sua tabella personalizzata imperniata sulle terapie anche in questo weekend di totale libertà, pur di smaltire in fretta il risentimento ai flessori della coscia destra rimediato nel riscaldamento con la Juventus, che lo ha costretto a rinunciare al doppio impegno della Nazionale. Infortunio d’amore, come lo definisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Considerando che ha nascosto il dolore a Carletto e allo staff medico pur di non saltare la grande sfida dello Stadium, salvo poi confessare tutto nell’intervallo. In lacrime: cose che capitano, però anche cose da evitare. Già, le cose sono andate proprio così: Insigne si riscalda, sente un dolore al flessore, fa spallucce e tace e poi si catapulta orgogliosamente in campo con la fascia di capitano. Rendimento? Ovviamente non esaltante, altroché. Negli spogliatoi il capitano spiega mestamente di non stare bene e arrivederci. Brividi e poi sorrisi: gli esami strumentali escludono lesioni, nonostante il rischio corso consapevolmente, e dopo qualche ora di Nazionale la decisione è saggia: rispedirlo a casa”