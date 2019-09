"You again!", Klopp ha il terrore di Insigne. Gazzetta: Lorenzo vuole confezionargli un altro scherzetto e riprendersi il San Paolo

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport confida molto in Lorenzo Insigne come uomo chiave per battere il Liverpool di Klopp che ha proprio nel capitano azzurro la sua bestia nera fin dai tempi del Borussia Dortmund

"Lorenzo stima molto Klopp e proprio per questo motivo spera di confezionargli un nuovo scherzetto. Quello che non gli è riuscito ad Anfield, nel dicembre scorso quando nelle sliding doors della vita il Liverpool vinse e poi alzò la Coppa dalle grandi orecchie in giugno, mentre il Napoli da quella amarezza non si è ripreso, condizionando in negativo l’intera stagione. Se Ancelotti non escogita tatticamente qualche novità, Lorenzo partirà da sinistra, esterno di centrocampo. Libero però di tagliare e accentrarsi come piace a lui. Velocità e imprevedibilità: questo servirà per saltare Van Dijk e compagni. Insigne proverà qualcuno dei suoi numeri, cercando anche i compagni, non solo i classici bassotti. Insigne è concentrato su un San Paolo da riprendersi. L’ultima in Europa, sempre contro una inglese, l’Arsenal, finì male in aprile. Eliminazione, fischi, sostituzione e annessa litigata con Ancelotti. Sembrava la fine di un idillio. Ma poi tutto si è ricomposto, con buona volontà delle parti, e ora Lorenzo vuole tornare protagonista nel suo stadio. Per poter far dire a fine gara ancora una volta a Klopp: «You again?!»"