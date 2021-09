Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Spalletti ha deciso con ampio anticipo cosa fare con Lorenzo Insigne in previsione della gara di questa sera.

"Le anticipazioni della vigilia sono state confermate da Luciano Spalletti: Lorenzo Insigne sarà in campo, stasera, per l’esordio stagionale in Europa League. Il capitano ha superato il problema al ginocchio (contusione) e ha dato la sua disponibilità. Che l’allenatore ha fatto sua senza troppe riflessioni"