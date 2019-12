Insigne escluso col Genk! Repubblica: Ancelotti non ha gradito cos'ha combinato a Udine, il retroscena

Notizie calcio Napoli - Secondo Repubblica stasera il capitano Lorenzo Insigne partirà dalla tribuna col Genk nella sfida decisiva per il passaggio agli ottavi Champions.

L’escluso eccellente sarà il capitano Lorenzo Insigne, tra i peggiori domenica al Friuli contro l’Udinese. Ancelotti non ha gradito il suo atteggiamento nel corso del primo tempo e quindi dovrebbe lasciarlo in panchina. Potrebbe essere l’ultimo atto di un rapporto mai decollato: i primi screzi ci sono stati già nella scorsa stagione con la sostituzione avvenuta in Europa League contro l’Arsenal che ha esposto Insigne alla dura contestazione del pubblico. Il chiarimento a casa Ancelotti ha rinviato la questione soltanto di qualche mese: la tribuna con il Genk nel match d’andata ha scoperto il nervo di un feeling da sempre ai minimi termini.