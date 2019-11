Il Mattino: lunedì faccia a faccia insigne-Giuntoli, la squadra non vuole pagare le multe! Ipotesi beneficenza

Ultime calcio Napoli - Lorenzo Insigne non è partito per Liverpool con la squadra dopo il problema subito al braccio nella serata milanese ed è rimasto a Napoli per curarsi.

Secondo quanto riporta Il Mattino:

"Attenzione anche al ruolo di Lorenzo Insigne: perché lunedì, dopo il forfait per l'infortunio al gomito (che non è stato un infortunio diplomatico, ribadiscono in società) ha avuto un faccia a faccia con Giuntoli ribadendo che la squadra non voleva pagare le multe. Il Napoli avrebbe nominato come arbitro l'avvocato Bruno Piacci, indicando come testimoni in questa vertenza Edo De Laurentiis, Giuntoli e Ancelotti; i calciatori hanno tempo fino a sabato 7 dicembre per indicare il loro professionista. È questa la strada che ha in mente De Laurentiis? Molto dipende da quello che succede domani. Certo, Allan e soci sono rimasti turbati quando ieri mogli e factotum hanno avvisato che le multe erano state recapitate. Una parte delle maxi-multe potrebbe essere devolute in beneficenza".