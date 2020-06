Insigne deluso per il cambio, Il Mattino: caso chiuso da Gattuso con un gesto a fine partita

Ultime calcio Napoli - Il cinque alla fine della partita sigilla la chiusura del caso. Ammesso che sia mai esploso un caso. Solo che certe cose, sempre meglio non farle. Però nel gesto di Ringhio c'è il punto messo alla faccenda.

Insigne

Secondo quanto riferisce Il Mattino:

"Lo sguardo di Insigne (che ieri ha conquistato la 200esima vittoria con la maglia azzurra) al momento del cambio, quell'espressione che non ha bisogno di chissà quali interpretazione, tradisce la voglia di continuare a stare in campo. Lorenzo è fatto così: gli manca il gol, quello che gli è stato annullato lo ha fatto dispiacere. Viene sostituito e il fatto non gli va giù. Pazienza. È solo una frazione di secondo, un momento: poi si siede in panchina, e da lì vede la fine della gara. E così per lui, alla fine, ci sono solo carezze da parte di Gattuso. Nulla può turbare Gattuso. Era una gara che temeva, Ringhio. Come quella con il Lecce. Una caduta che ancora gli brucia. Solo la vittoria dell'Atalanta rovina la gioia di Gattuso per la quinta vittoria consecutiva in campionato del Napoli. Rino non può che allargare le braccia. Eccolo Gattuso che, dopo il 90', per qualche minuto resta sul terreno di gioco a spiegare ai suoi preparatori il tipo di lavoro che devono fare quelli che non sono entrati in campo. La testa è già all'Atalanta. D'altronde sono davvero tanti 12 punti. Davvero sembra un cannibale, Gattuso. Riuscire a dare un senso a questo finale di campionato, è davvero un compito che solo uno come lui può riuscire a svolgere".