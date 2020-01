Insigne contro l'Inter per sbloccarsi, CorSport: a secco da 105 giorni, serve leggerezza al capitano intristito

Ultime notizie Napoli calcio. Stasera contro l'Inter può essere l'occasione buona per Lorenzo Insigne di sbloccarsi dopo un lungo periodo di digiuno. Il capitano azzurro, infatti, manca l'appuntamento con il gol in Serie A da 105 giorni (Lecce-Napoli) mentre l'ultima volta che ha timbrato il cartellino è stato contro il Salisburgo in Champions League (74 giorni). L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la situazione del capitano azzurro:

"Tredici partite, significano centocinque giorni, che per uno scugnizzo, o anche per un calciatore qualsiasi, rappresentano l’eternità. Si è intristito, s’è accovacciato nelle ombre di quel 5 novembre, la notte dell’ammutinamento, e non è ancora uscito da quel tunnel. E per fortuna sua, che c’è stata poi la sera di Salisburgo, quella nella quale sembrava stesse per sparire, così d’incanto, quel senso di precarietà che pure già si era avvertito.

E’ troppo facile individuare il simbolo dell’eclissi in Insigne, sembrerebbe anche perfido e ingeneroso. Insigne ha abbandonato la sua disinvoltura, non riesce più a condire d’allegria le sue giornate, che Gattuso prova a indirizzare deresponsabilizzandolo psicologicamente, per una notte piena. Serve riappropriarsi di se stesso, di riscoprire la leggerezza smarrita, di avvertire intorno voci amiche. Serve un vecchio Insigne".