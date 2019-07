Insigne-Ancelotti, Gazzetta: incomprensioni? I due si stimolano in maniera elegante, i dettagli

Ritiro Dimaro Napoli 2019 - Una full immersion di coccole e affetto: quella di cui aveva bisogno il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, della cui analisi vi proponiamo uno stralcio.

"Da quando è arrivato in ritiro a Dimaro è stato circondato dai tifosi che lo sostengono e gli chiedono di non andare via. E lui oggi risponde convinto di sì. Ricordate i problemi fisici, le incomprensioni con Ancelotti? In mezzo ai cori e all’entusiasmo di una piazza gremita, tutto questo sembra lontano anni luce e il capitano si riprende la piazza.

Le domande sono riservate ai tifosi e fra il pubblico interviene tale Carlo: «Vengo da Reggiolo, provincia di Reggio Emilia. Volevo sapere da Insigne: com’è che in Nazionale giochi meglio che al Napoli? L’animaccia tua...». Risate per il blitz di Ancelotti e Lorenzo risponde a tono: «Lo sai la colpa è sempre dell’allenatore...». E poi aggiunge su un’altra domanda: «Il difetto di Ancelotti? Il modulo. Scherzo... ancora devo trovarglielo». Insomma una maniera elegante per stimolarsi a vicenda"