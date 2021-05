Insigne all'assalto di Maradona: c'è un traguardo che rende il capitano azzurro particolarmente orgoglioso

Ultime notizie Napoli - Col gol segnato all’Udinese il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha raggiunto il suo record di 18 gol in campionato, eguagliando il 2016-17 con Sarri. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"È a quota 109 con la maglia azzurra e insegue il podio assoluto formato da Mertens (135), Hamsik (121) e Maradona (115). L’argentino è il suo idolo, se l’è pure tatuato su una coscia e l’idea di raggiungerlo e superarlo lo rende particolarmente orgoglioso. Per farlo però dovrà vestire a lungo questa maglia e per continuare bisogna essere in due d’accordo, visto che l’attuale contratto scadrà nel giugno del 2022"