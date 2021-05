Insigne a scadenza tra un anno, CorSport: può mai finire così? Sarebbe una cianfrusaglia qualsiasi

Calciomercato Napoli - Lorenzo Insigne si trova al centro di curioso caso: mancano «appena» 395 giorni al 30 giugno del 2022, la scadenza del contratto è un orizzonte cupo che avvolge chiunque, il Napoli compreso. Ne palra il corSport.

"Ma può mai finire così una liaison che dentro di sé porta ormai 396 capitoli - e sarebbero le presenze - infiocchettate da una fascia di capitano, da centonove reti e da una serie di annotazioni che non possono restare contemplate nella retorica tout court? Tra un anno circa, allo scoccare del prossimo campionato, sarà (sarebbe) svincolato, a parametro zero, come cianfrusaglia qualsiasi"