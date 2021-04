Insigne a caccia di record, Repubblica: già domani può tornare ai livelli del 2017, è l’emblema di un Napoli ritrovato

Ultime notizie Napoli - Il capitano Lorenzo Insigne è l’emblema di un Napoli ritrovato. La doppietta alla Lazio è incastonata nella memoria degli appassionati, come racconta Repubblica.

“Qualsiasi riferimento al pallonetto dal limite dell’area non è puramente casuale. Insigne dice 17 reti in campionato e davvero potrebbe battere il suo record (18), stabilito nel 2016/ 2017. L’aggancio è nel mirino e l’occasione propizia potrebbe arrivare già allo stadio Grande Torino domani nel match contro i granata di Nicola, altro appuntamento decisivo per la rimonta in Champions League”