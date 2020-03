Inizia l’era del calcio a porte chiuse, il battesimo è della Primavera del Napoli

Ultime calcio Napoli - Oggi inizia in Italia l’era del calcio a porte chiuse, una triste abitudine dovuta all’emergenza coronavirus a cui bisognerà abituarsi almeno fino al 3 aprile. Il battesimo del pallone senza pubblico toccherà alla Primavera del Napoli che alle 15 giocherà in trasferta contro la Fiorentina.

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Gli azzurrini torneranno in campo dopo più di dieci giorni, l’ultima sfida risale al 24 febbraio scorso, il turno previsto nello scorso weekend è stato rinviato all’11 aprile. La Primavera sarà l’unica formazione del Napoli in campo nel weekend, che sarà dedicato in serei A al recupero delle gare della ventiseiesima giornata mentre i campionati giovanili sia nazionali che regionali saranno sospesi fino al 15 marzo".