Zielinski-Inter, Gazzetta: la cifra esatta del nuovo ingaggio del polacco

Notizie Serie A - Con gli ingaggi di Zielinski e Taremi il monte ingaggi dell'Inter salirà di un bel po' si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport che svela la cifra esatta che guadagnerà il centrocampista polacco a Milano:

"Ipotizzando che Lautaro passi dagli attuali 6,2 agli 8 milioni offerti per prolungare dal 2026 al 2028, bisogna calcolare un aumento lordo di 3,6 a stagione. Barella, anche lui vicino al rinnovo costerebbe al club 3 milioni in più (da 5 a 6,5 netti), così come l’upgrade dello scorso inverno per Dimarco (da 2,2 a 4 netti) vale 3,6 milioni. Resteranno anche Darmian e Mkhitaryan che però -complice anche l’età - hanno allungato a cifre pressoché identiche alle attuali. Ad alzare il monte concorrono poi Zielinski e Taremi, arrivati a zero da Napoli e Porto. Il polacco guadagnerà 4,5 milioni netti, l’iraniano 3".