Ingaggi Serie A, l'Inter spende il doppio del Napoli! Azzurri dietro anche all'Atalanta: le cifre

Notizie Napoli calcio - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in un articolo di Marco Iaria, ha analizzato la situazione dell’Inter che per spendere meno in cartellini, ha dovuto alzare il monte ingaggi per poter portare avanti la politica dei parametri zero.

Monte ingaggi Serie A, la posizione del Napoli

Ecco la situazione monte ingaggi dei top club di Serie A, sorprende la posizione del Napoli:

"Quest’anno il monte ingaggi dell’Inter supera quello della Juventus e si posiziona al vertice della Serie A. I bianconeri avevano conquistato il primato nel 2013-14 e non l’avevano più mollato, sull’onda del filotto di scudetti e partecipazioni Champions. In tempi più recenti le cose sono assai cambiate e, oggi, la nostra stima degli stipendi del personale tesserato nella stagione 2024-25 restituisce la seguente fotografia: Inter a quota 206 milioni, poi Juve a 200, Milan a 163, Roma a 160, Atalanta a 106, Lazio a 103 e Fiorentina a 85. Questo per restare alle squadre che stanno lottando nelle coppe europee. Un posto di diritto a questo tavolo spetta alla capolista Napoli (104 milioni)".