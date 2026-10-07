Infortunio Vergara, potrebbe restare fermo circa un mese! Ecco quando può tornare

Ultime notizie SSC Napoli - ?Il centrocampista del Napoli Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match di Nations League tra Italia e Turchia, si è sottoposto ieri a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo.

Ancora problemi in casa Napoli. Dopo gli infortuni di Favasuli e Olivera, durante la sfida di Nations League tra Italia e Turchia si è fermato anche Antonio Vergara. Il centrocampista classe 2003 ha chiesto il cambio all’84’ della gara contro gli uomini di Montella. L’ex Reggiana potrebbe restare fermo circa un mese e tornare per la gara dell’8 novembre contro la Lazio, scrive il Corriere del Mezzogiorno.