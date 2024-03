Infortunio Rrahmani: cosa filtra da Castel Volturno sul rientro in campo

Napoli - Amir Rrahmani recupera per Napoli-Torino? Le condizioni del difensore kossovari preoccupano non poco Francesco Calzona in vista della gara di venerdì contro i granata ma soprattutto anche per quella di Champions League che vedrà gli azzurri impegnati contro il Barcellona per il ritorno degli ottavi di finale. Rrahmani aveva accusato un problema all'adduttore destro già domenica contro la Juve tanto da essere subito sostituito.

Infortunio Rrahmani

Infortunio Rrahmani, quante gare rischia di saltare

Secondo quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, le condizioni di Rrahmani vanno valutate con molta attenzione. Non è da escludere poss a restare fuori contro il Torino. Al suo posto giocherebbe Ostigard. Questo per provare a recuperare al meglio il centrale del Kosovo per la gara di Champions League. Chi invece ci sarà tra i convocati per il Toro è Ngonge che praticamente non è mai stato a disposizione di Calzona finora per infortunio.