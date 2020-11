Infortunio Rrahmani, ko simile a quello di Osimhen: i dettagli

Notizie Calcio Napoli - Il difensore kosovaro del Napoli Amir Rrahmani è tornato dalla nazionale contagiato dal Covid, e ha subito iniziato la quarantena presso il proprio domicilio. Ne parla Tuttosport:

"Non avendo avuto alcun contatto con i compagni di squadra che si stanno allenando al Training Center di Castelvolturno, non è stato necessario creare la bolla sterile. Gattuso lo perderà per almeno due settimane e il difensore centrale avrà il tempo per guarire anche all’infortunio alla spalla: incidente simile a quello di Osimhen, ma nel suo caso si tratta di un problema contusivo e non distorsivo"