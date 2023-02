Infortunio Raspadori, si teme la distrazione: 1 mese di stop, tornerebbe a metà marzo!

Infortunio Raspadori, ultime notizie oggi sul Corriere del Mezzogiorno. Ieri l'attaccante del Napoli si è infortunato in allenamento a Castel Volturno a causa di un risentimento muscolare.

Condizioni Raspadori

Condizioni Raspadori, quanto tempo resterà fuori? Al momento non è possibile indicare date certe. Di sicuro gli esami strumentali ai quali si sottoporrà oggi il calciatore chiariranno l'entità del suo infortunio. Il Napoli spera che il giocatore si sia accorto in tempo del fastidio muscolare, per scongiurare infortuni seri e lunghi stop.

Tema rientro. La previsione del Corriere del Mezzogiorno è la seguente: "Si teme una distrazione muscolare che potrebbe determinare tre-quattro settimane di stop, rimandando il suo rientro in campo a metà marzo". Di sicuro Raspadori salta la partita di venerdì Sassuolo-Napoli.