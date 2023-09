Napoli - Ultime notizie che riguardano la situazione di Matteo Politano pronto a rientrare il prima possibile da questo nuovo infortunio capitato in Nazionale, ci saranno delle novità in arrivo per il giocatore nelle prossime ore dopo gli esami strumentali. Intanto, l'attaccante rischia di saltare la prossima partita con il Genoa e l'esordio in Champions il mercoledì successivo a Braga, in Portogallo e anche la trasferta successiva di domenica l'altra a Bologna.