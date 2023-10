Rientro Osimhen, svelati i tempi di recupero: torna a fine novembre, salta 6 partite

Quante partite salta Osimhen? E' questa la domanda che i tifosi del Napoli si fanno da quando è uscita fuori la notizia dell'infortunio con una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra per l'attaccante del Napoli. Tempi di recupero e rientro di Osimhen.

Infortunio Osimhen

Infortunio Osimhen: i tempi di recupero

Napoli - Brutto stop per Victor Osimhen che si è infortunato nell'amichevole giocata in Portogallo tra la sua Nigeria e l’Arabia Saudita. Lesione muscolare che lo terrà fuori almeno un mese. Infatti, come rivelato da Tuttosport, l'attaccante del Napoli dovrà stare fuori per circa 4 settimane, questi i tempi di recupero di Osimhen che quindi salterà 6 partite (4 di campionato e 2 di Champions League).

Una batosta per il Napoli con Osimhen che può fissare quindi il rientro per fine mese di novembre, quando si tornerà a giocare dopo la sosta delle Nazionali del prossimo mese e si affronterà l'Atalanta.