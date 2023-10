CorSport - Ecco quante gare dovrà saltare Osimhen: la data del possibile rientro in campo

Calcio Napoli - Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, Victor Osimhen dovrà restare fuori almeno 40 giorni. Una tegola di non poco conto per l'allenatore Rudi Garcia. Il nigeriano salterà sei partite e dovrebbe rientrare a pieno regime tra il match contro l'Atalanta del 25 novembre oppure in quello successivo contro il Real Madrid in Champions League.

Infortunio Osimhen, quante giornate dovrà restare fuori

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport: