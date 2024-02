Infortunio Osimhen nel finale della Coppa d'Africa: non è mai stato in condizioni ottimali, è atteso mercoledì a Castel Volturno

Napoli - Victor Osimhen termina la Coppa d'Africa arrivando fino alla finale e venendo sconfitto in rimonta per 1-2 contro la Costa d'Avorio. Batosta per l'attaccante nigeriano sotto tutti i punti di vista, considerando che ha subito anche un infortunio. Ma quando torna a Napoli Osimhen?

Osimhen: infortunio in Coppa d'Africa, quando torna

Arrivano aggiornamenti riguardo quelle che sono le condizioni di Osimhen visto l'infortunio rimediato nella Finale di Coppa d'Africa contro la Costa d'Avorio. Maluccio Victor ieri in finale, ha rimediato un paio di colpi duri e nonostante questo non è uscito dal campo, del resto in questo torneo non è mai stato in condizioni ottimali.

Un punto di riferimento di tutto lo spogliatoio, tanto che il ct Peseiro non è mai stato assalito dal dubbio di escluderlo, nemmeno quando non era al top della forma. Problemi per Osimhen con infortuni continui in questa Coppa d'Africa, ma ora è tempo di tornare a Napoli.

Ora dovrà smaltire la delusione, perché il Napoli ha concesso 24 ore a Osimhen per organizzare il rientro. È atteso massimo mercoledì a Castel Volturno per tornare ad allenarsi con i suoi compagni di squadra ed essere disponibile per il prossimo match di campionato contro il Genoa.