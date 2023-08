Osimhen a rischio anche per l'amichevole con l'Ausburg? Cosa trapela sulle sue condizioni

Calcio Napoli - Victor Osimhen ieri non ha disputato l'amichevole con il Girona per motivi precauzionali. L'attaccante aveva un affaticamento muscolare e non si è voluto rischiare. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione sulle condizioni dell'attaccante nigeriano.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport per quanto riguarda Osimhen:

"Victor Osimhen è a bordocampo, in panchina, in ciabatte, calzettoni e maxi cuffie a guardare gli altri: ha un affaticamento muscolare, il lavoro si fa sentire, e così la decisione è stata di fermarlo a scopo precauzionale. Conoscendolo, se avesse avuto facoltà di scelta libera, avrebbe giocato in qualsiasi condizione.

Ma non se ne parla, per carità: al massimo, se l’allarme sarà scongiurato, tornerà in campo domenica con l’Augsburg, nella terza amichevole, a tredici giorni dalla prima di campionato in programma a Frosinone il 19 agosto".