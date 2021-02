Infortunio Osimhen, le prime previsioni sul rientro: ecco quanto tempo dovrebbe restare fuori, che jella!

Ultimissime calcio Napoli sull'infortunio di Victor Osimhen nei minuti finali di Atalanta-Napoli 4-2. Una stagione jellata. Secondo Il Mattino nelle ore successive la squadra l'ha chiamato ripetutamente, ma il ragazzo non poteva rispondere a nessuno per ore, proprio perché sottoposto a continui accertamenti per capire se ci sono stati ulteriori danni dovuti alla caduta rovinosa.

Quando torna in campo Osimhen?

Infortunio Osimhen Atalanta Napoli barella

Il quotidiano azzarda anche alcune previsioni per il rientro: almeno due settimane out. Ma quel che conta è che è stato solo un grosso spavento. Ma per tre minuti un brivido di terrore ha percorso la schiena delle persone presenti allo stadio.