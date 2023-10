Infortunio Osimhen: la reazione di De Laurentiis alla notizia

Brutte notizie per il Napoli che perde ancora una volta Victor Osimhen per infortunio in Nazionale. L'attaccante è andato ko di nuovo con la maglia della Nigeria e dovrà stare fuori per diverse settimane.

De Laurentiis alla notizia dell'infortunio di Osimhen

Infortunio Osimhen: la reazione di De Laurentiis

Napoli - Ancora ko Osimhen. Non è la prima volta e non sarà l'ultima, per questo motivo il presidente De Laurentiis ha ancora una volta perso le staffe. Come racconta Tuttosport è furibondo il patron del Napoli per l'ennesimo infortunio del proprio attaccante nigeriano. E' un momento particolare ora per il club azzurro che dovrà giocare per settimane senza la propria punta di riferimento.

Un problema che costringe a restare per almeno un mese fuori Osimhen. Spesso dicono che De Laurentiis esageri quando non è d'accordo a lasciar giocare i proprio talenti gratis in Nazionale, ma anche stavolta ha avuto ragione. Perché si fa male addirittura in amichevole Victor Osimhen che è tornato dalla Nigeria con un infortunio muscolare.

De Laurentiis ha tutte le ragioni del mondo ad infuriarsi con gli infortuni nelle nazionali, soprattutto quelli che con una certa frequenza soffre Osimhen.