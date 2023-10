Infortunio Osimhen: De Laurentiis chiede un risarcimento

Napoli - Altro infortunio per Victor Osimhen e ancora una volta con la Nazionale. Questa volta in una semplice amichevole tra la sua Nigeria contro l'Arabia Saudita. Per questo motivo è andato su tutte le furie il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che ora chiede un risarcimento.

Come analizzato da Tuttosport, De Laurentiis ha espresso tutto il suo dissenso per questa vicenda Nazionali e i continui infortuni che arrivano per i propri tesserati:

«Dovrebbe essere lasciata la scelta al club di poter mandare o meno in nazionale un giocatore convocato, soprattutto se si tratta di un'amichevole. Se io ho pagato un giocatore 50 milioni e mi torna infortunato, dovrebbero risarcire il club per ogni giorno che il calciatore dovrà restare fuori».