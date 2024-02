Infortunio Osimhen in Cagliari-Napoli 1-1: gli aggiornamenti

Notizie Napoli calcio - Victor Osimhen ieri è stato sostituito da Francesco Calzona al minuto 85'. L'attaccante si è accasciato a terra chiedendo il cambio. Al posto di VO9 è entrato in campo Cholito Simeone. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione riguardo le condizioni dell'attaccante nigeriano anche perché mercoledì c'è la sfida contro il Sassuolo.

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport sulle condizioni di Victor Osimhen dopo Cagliari-Napoli 1-1:

"Victor, invece, a un certo punto è andato giù, per terra, e all’85’ ha chiesto la sostituzione: niente paura, soltanto stanchezza. Qualche dolorino, acido lattico, fatica: il periodo in Costa d’Avorio a giocare per la Nigeria in Coppa d’Africa si fa sentire, ma lui tutto sommato aveva già messo la firma in calce a una vittoria sfuggita al sesto minuto di recupero".