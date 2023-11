CorSport - Infortunio Olivera meno grave del previsto: ecco quante gare salterà

Napoli calcio - La stagione di Matias Olivera è salva si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. L'infortunio del terzino sinistro è meno grave del previsto. Una buona notizia per il Napoli e soprattutto Walter Mazzarri.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Tradotto: salvi il crociato e la stagione, intervento non necessario e uno stop compreso tra le 6 e le 8 settimane. Un mese e mezzo o due: Mati salterà di certo Real, Inter, Juve, Braga, Cagliari, Frosinone, Roma, Monza, Torino e Salernitana, ma l’obiettivo è restituirlo a Mazzarri in tempo per la Supercoppa italiana in programma a Gedda, in Arabia Saudita, dal 21 al 25 gennaio 2024".