Infortunio Olivera: i reali tempi di recupero che filtrano da Castel Volturno. Non arrivano buone notizie

Ultime notizie calcio Napoli - Quanto tempo dovrà restare fuori Mathias Olivera? L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato i tempi di recupero del difensore uruguaiano che trapelano da Castel Volturno. Per Allegri si tratta di una defezione importante considerando che Spinazzola sembra essere recuperato per Napoli-Frosinone ma è reduce da un problema muscolare e non potrà giocarle tutte in questo tour de force.

Infortunio Olivera, i tempi di recupero

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda i tempi di recupero di Mathias Olivera:

"Max Allegri ne perde un altro. Ed è di nuovo un esterno. Dopo Favasuli, si ferma anche Mati Olivera con il suo Uruguay. Ha già svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Tempi di recupero stimati in almeno due settimane, dunque sarà out per le prime partite del tour de force dal Frosinone in poi. Olivera aveva avvertito fastidio alla zona inguinale lo scorso weekend mentre si stava allenando con la sua nazionale in vista dell’amichevole in India. Ha già lasciato il ritiro della sua nazionale e comincerà subito l’iter riabilitativo a Castel Volturno".