Infortunio muscolare per Anguissa: a rischio la convocazione con il Camerun

Ultime notizie SSC Napoli - S'è fermato per infortunio, Zambo Anguissa, a terra a metà primo tempo. Seduto sulla trequarti del Napoli con una mano che mantiene la coscia sinistra. Da lì a qualche minuto Garcia è costretto a fare il primo cambio. Per Anguissa si tratta già del secondo stop dall'estate a oggi per motivi muscolari. E ieri sera la SSC Napoli informava "che il centrocampista camerunense André Frank Zambo Anguissa è stato sostituito durante Napoli-Fiorentina 1-3 per un risentimento alla coscia sinistra".

E come scrive l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli, è adesso a rischio la convocazione con il Camerun, che a dir la verità non ha impegni importanti in programma: giocherà due amichevoli contro la Russia e il Senegal, che si disputeranno rispettivamente il 12 e il 16 ottobre.