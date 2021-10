Infortunio Manolas, Il Mattino: nulla di preoccupante, ma difficile ipotizzare un suo rientro per il Torino

Ultimissime notizie calcio Napoli - E' di ieri la notizia dell'infortunio patito nel corso dell'allenamento da Kostas Manolas. Il centrale difensivo greco, infatti, ha accusato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra che lo ha costretto a fermarsi.

Infortunio Manolas, le ultime

Il difensore del Napoli non se la sta vedendo benissimo in questa stagione, fra errori in campo e infortuni che lo stanno tenendo a lungo in panchina e dietro, nelle gerarchie, ad Amir Rrahmani. Un altro piccolo stop che non ci voleva, ma oggi arrivano rassicurazioni sulle sue condizioni di salute.

Infatti, come raccontato dal quotidiano "Il Mattino" oggi in edicola,

la prima impressione è che non dovrebbe trattarsi di nulla di allarmante. In ogni caso, però, è difficile immaginare che possa essere a disposizione per la sfida di domani contro il Torino.