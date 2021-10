Infortunio Manolas, CdM: oggi gli esami chiariranno l'entità del problema, rischio stop di una/due settimane

Ultimissime calcio Napoli - Luciano Spalletti per la sfida contro il Torino probabilmente sarà costretto a fare a meno di Kostas Manolas. Il difensore greco, infatti, è uscito malconcio dall'allenamento di ieri per un trauma contusivo-distorsivo e difficilmente sarà arruolabile per domani.

Infortunio Manolas, i tempi di recupero

Ecco a tal proposito cosa si legge sul Corriere del Mezzogiorno:

"Manolas, invece, ha lasciato anzitempo la seduta per un trauma contusivo-distorsivo della caviglia destra, la stessa dell’infortunio rimediato a febbraio. Non sono coinvolti i legamenti, ma non dovrebbe farcela per Napoli - Torino. Oggi ulteriori esami chiariranno l’entità del problema. Una distorsione di primo grado può comportare uno stop di una-due settimane ma a Manolas potrebbe anche bastare solo qualche giorno per ritrovare il campo".