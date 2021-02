Infortunio Lozano, Repubblica: out tre settimane! Salta 4 partite, niente Granada

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica anticipa il verdetto definitivo dell'entità infortunio di Hirving Lozano. L’operazione Europa League comincerà ufficialmente oggi con la ripresa degli allenamenti al Training Center di Castel Volturno e la trasferta di giovedì a Granada già alle porte. La coperta resta cortissima e si restringerà addirittura nelle prossime ore.

Infortunio Lozano aggiornamenti Repubblica

Lozano infortunio Juve

Le impressioni relative ad Hirving Lozano non sono certo positive: il messicano quasi sicuramente ha riportato una distrazione muscolare, quindi secondo il quotidiano i tempi di recupero si attesteranno sulle tre settimane. In sintesi rientro fissato a marzo e quindi niente da fare nel doppio confronto con il Granada, ma anche contro Atalanta e Benevento: il Chucky sarà spettatore e per il Napoli sarà un’assenza pesante.