Infortunio Lozano, CdM: come per Mertens l'operazione alla spalla verrà rinviata, tornerà a marzo

Notizie Napoli calcio. Hirving Lozano è tornato a Napoli dopo la lussazione alla spalla rimediata con il Messico. L'attaccante azzurro è stato visitato dallo staff medico, valutando così la tabella di recupero. Ecco le ultime riportate dal Corriere del Mezzogiorno:

Per Lozano si dovrebbe optare per la terapia conservativa, accorciando così i tempi di recupero e scongiurando il rischio dell’operazione. Le valutazioni dello staff medico sono ancora in corso, ci sarà anche un consulto specialistico. Con questa strategia, magari rinviando l’operazione a fine stagione come fatto per Mertens la scorsa estate, Lozano potrebbe tornare in campo a marzo