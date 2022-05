Infortunio Lozano, il retroscena: accordo col Napoli per saltare lo Spezia e accorciare i tempi di rientro

La stagione dell'attaccante messicano del Napoli Hirving Lozano si è conclusa con qualche giorno e una partita d'anticipo rispetto al termine del campionato, come racconta il Corriere dello Sport.

Infortunio Lozano, il retroscena

Come riportato dal quotidiano, il Chucky è volato in Messico per sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla destra, dopo la lussazione rimediata il 3 febbraio con la Nazionale:

"Hirving ha stretto i denti e provato la missione scudetto insieme con i compagni, ma alla luce della qualificazione Champions e del terzo posto ha deciso di saltare d'accordo con il club azzurro la trasferta a La Spezia così da recuperare almeno una settimana sui tempi di recupero. Il Tata Martino lo ha escluso dai convocati per le tre partite di preparazione alla Nations League della Concacaf: cominceranno l'11 giugno con il Suriname, ma Lozano potrebbe già essere in Italia per la riabilitazione. Anticipare i tempi dell'intervento significa accorciare quelli del rientro"

