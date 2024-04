Infortunio Lindstrom: i tempi di recupero

Quanto dovrà restare fuori causa Lindstrom? Il calciatore danese non è stato convocato per la gara di questo pomeriggio contro il Monza. Come riporta il comunicato diramato ieri dalla SSC Napoli, Lindstrom ha alzato bandiera bianca per una lombalgia.

Infortunio Lindstrom: tempi di recupero

Napoli - Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, Jesper Lindstrom si sottoporrà alle terapie del caso per provare a mettersi alle spalle questa fastidiosa lombalgia. Sui tempi di recupero, il quotidiano ipotizza un rientro a pieno regime per la prossima gara di campionato che vedrà gli azzurri giocare contro il Frosinone allo stadio Maradona.