Infortunio Lindstrom, Il Mattino: i tempi di recupero e la gara del ritorno in campo

Ultime notizie SSC Napoli - Tornato in azzurro dagli impegni con la sua nazionale, Jesper Lindstrom s'è sottoposto ad esami clinici che ne hanno confermato l'infortunio.

Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli, che conferma i tempi di recupero per l'infortunio di Lindstrom che vi anticipavamo ieri:

"Peccato per la tegola capitata a Jesper Lindstrom. Il gioiellino danese è tornato con i cerotti dal doppio impegno con la sua nazionale (è uscito in anticipo nella sfida persa contro l'Irlanda del Nord di lunedì scorso) e gli esami clinici hanno confermato lo stop. «Lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore sinistro», la diagnosi comunicata dal club azzurro costretto ancora una volta a pagare dazio quando si tratta degli impegni dei suoi tesserati con le rispettive nazionali. Lindstrom ne avrà per un paio di settimane. A conti fatti il 23enne calciatore ex Francoforte tornerà disponibile la settimana della sfida in trasferta allo Stadium contro la Juve. Ma tant'è".