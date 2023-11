Infortunio Lindstrom e tempi di recupero, Gazzetta: salterà Atalanta, Real Madrid e Inter

Notizie calcio. Un avvio di stagione a dir poco sfortunato per Jesper Lindstrom, calciatore danese arrivato in estate per circa 25 milioni. L'ex Eintracht ha trovato pochissimo spazio con Garcia ed ora sarà costretto ai box per un infortunio rimediato in Nazionale.

Lindstrom tempi di recupero

Ecco quanto scritto da La Gazzetta dello Sport su Lindstrom:

In seguito ad un trauma distorsivo rimediato nell’ultima sfida contro l’Irlanda del Nord, gli esami clinici e strumentali a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore sinistro. Per questo motivo Lindstrom ha iniziato le terapie e un percorso di lavoro personalizzato, diviso tra palestra e piscina. Il suo recupero è previsto tra almeno 10-15 giorni.