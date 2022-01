Infortunio Insigne, il retroscena: Lorenzo aveva voglia di giocare, piccoli test per vedere come va la gamba

Lorenzo Insigne, sostituito durante il primo tempo del match contro la Sampdoria, ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra. Le condizioni del capitano azzurro saranno valutate nei prossimi giorni, come racconta Il Mattino.

Ultime notizie Napoli

"Succede tutto al minuto 25, quando rallenta, si ferma e si accascia a terra. I medici entrano per i primi soccorsi e il capitano esce sulle sue gambe. Ha voglia di fare, ha voglia di giocare, e dopo un po' di ghiaccio sulla gamba rientra. Stringe i denti. Uno scatto, poi un altro: sono piccoli test per vedere come va la gamba.

Vuole la palla, si avvicina a chi ha il possesso e alza le braccia per essere servito. Prova un duetto con un compagno e sugli sviluppi di un calcio d'angolo forza un tiro dalla distanza. Sarà l'ultimo tentativo. Un attimo dopo alza entrambe le braccia rivolgendosi alla panchina e mima il gesto del cambio"